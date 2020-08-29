دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** رئيسين الان في نادي المريخ ..الرئيس ادم سوداكال ..والرئيس موسي الكندو …يجتمع مجلس سوداكال ويصدر قرارات ويجتمع مجلس موسي الكندو ويصدر قرارات …مجلس سوداكال ضد مدثر خيري ومجلس الكندو مع مدثر خيري …مجلس الكندو مع قيام جمعية عمومية لانتخاب مجلس جديد ومجلس سوداكال ضد ذلك ..مجلس الكندو اجتمع الثلاثاء الماضي وأصدر عدد من القرارات…وقال مجلس سوداكال كل القرارات باطلة وخيري لن يعود للمكتب التنفيذي …مجلس الكندو أقر أن سوداكال رئيس النادي لكنه لا يعترف بقراراته …وجماهير المريخ تتفرج علي الحاصل وتتحسر وتبكي وتتسأل الي متي يستمر هذا الوضع

** من ينتصر في النهاية ….سوداكال ام الكندو

** الصادق مادبو قال ..يا انا يا مدثر خيري في المريخ …خلاص نعمل إستفتاء وسط جماهير المريخ…اذا اختارت خيري .مادبو يتقدم باستقالته

** لا أدري كيف وافق الاخ مصطفي توفيق علي العمل مع مجلس الفشل المريخي وفي أخطر موقع .موقع مدير المكتب التنفيذي ….توفيق ما صدق وجا جاري جري وكان بإمكانه أن يعتذر احتراما لمدثر خيري وحتي لا يوسع شقة الخلاف بين أعضاء المجلس

** ان كانت جماهير المريخ تنتظر انتخابات حرة نظيفة في أكتوبر ستنتظر طويلا

** كيف يسير موضوع العضوية في المريخ

** سوداكال مركب مكنة رئيس ومسيطر علي بقية أعضاء المجلس بفلوسو ..وعشان كده الكندو بيقول ..ما زلنا نتمسك بسوداكال رئيس للنادي

** الكندو أكد أن اجتماع مجلسه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي اجتماع قانوني بحضور ٦ أعضاء

** والله لا أعرف كم هو عدد أعضاء مجلس الفشل المريخي ولا اريد ان اعرف

** في السويد وعدد من الدول سمحو للجمهور بدخول مباريات كرة القدم وفي السودان ما زال جمهور كرة القدم ينتظر قرار السلطات الصحية بعودة النشاط

** السلطات الصحية سمحت لنادي الخرطوم الوطني بعقد جمعية عمومية وامس تابعنا ختام دورة في كرة القدم بامدرمان امها جمهور كبير. .فلماذا لا يعود النشاط الرياضي

** إعلان هاشم السوباط رئيسا لنادي الهلال اليوم جريمة في حق الهلال لان الرجل لا تاريخ له في الهلال ومن سدنة العهد البائد ومريخابي مهما تدثر بالتصريحات ومهما دفع لكسب تعاطف جماهير الهلال ..وقطعا رئاسة نادي الهلال حلم للكثيرين ومسألة ما ساهلة ..لذلك السوباط يمكن أن يفعل أي شيئ ليصل لرئاسة النادي الكبير واعتقد ان د كمال شداد في امتحان صعب بعد أن قالت غالبية جماهير الهلال رأيها في السوباط

** في وجود حسن عبد القادر هلال والأمين البرير يتم اختيار السوباط رئيسا للهلال

** حسن عبدالقادر هلال توسط بين الكوارتي الكبير والكوارتي الصغير وانهي الخلاف

** كامل احترامي وتقديري للاخ الأستاذ المحامي والقانوني الضليع حيدر التوم وكنت اعتقد ان الرجل مع سوداكال ومجلسه ووضح أنه من أنصار الرجل الذهبي جمال الوالي ومشبع بحب المريخ ويجتهد لإصلاح الحال المايل في النادي الكبير …وشكرا للاخ الزميل شريف محمد عثمان الأشتر

** قمت وصديقي العزيز معاوية الجاك الكاتب المريخي وصديقي الكبير محمد عبد الماجد الكاتب الهلالي بزيارة للاستاذ ميرغني ابو شنب للتحية والمجاملة وقضينا وقتا طيبا وعرجنا من هناك للاستاذ عدلان يوسف وفي إطار زياراتنا لاستاذتنا من رموز الصحافة نقوم غدا الأحد باذن الله بزيارة الأستاذ الرقم طلحة الشفيع ثم الأستاذ الكبير كمال حامد السبت القادم فاستاذنا مأمون الطاهر ملك الرياضة العالمية في السبت الذي يليه

** تدريبات المنتخب الوطني حاجة مشرفة ومفرحة والمنتخب يدخل معسكر مقفول بعد ايام ويلعب وديا امام منتخب تشاد بالعاصمة التشادية خلال سبتمبر المقبل ..ونحي حماس اللاعبين ونحي الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية

** أحد صغار الصحفيين تعبان جدا مع الاتحاد العام ويكتب في كل يوم ..اتحاد الكيزان ومافي زول شغال بيهو

** انجلو عاشق المريخ الكبير يعاني من المرض وتكفل الاخ جمال الوالي بعلاجه في أي مكان لانه يعرفه جيدا وطبعا مجلس الفشل ما جايب خبر …الللهم اشف انجلو

** شاهدت شكر الله عز الدين يردد رائعة محمد وردي ..الطير المهاجر ..وضحكت واسرعت بقفل التلفزيون

** أنفلات امني في بلادنا ..ضرب ونهب في كسلا وفي مدن اخري وإضرابات واعتصامات هنا وهناك واحتلال للمحليات ولا اثر ولا خبر لهيبة الدولة

** نسأل عن السيد وزير الداخلية…اين هو

** تحية هذا الصباح لعبقري الكرة السودانية نصرالدين عباس جكسا

** صدفة عيوني شافت ليلي الباكي نور

** آخر دبوس

** متى يذهب مجلس الفشل.. ومتي تفرح جماهير المريخ ومتين تشرق سماء المريخ