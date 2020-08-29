وليد الشعلة يطرق باب الاحتراف الخارجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اقترب مهاجم صقور الجديان وليد الشعلة من التوقيع لاحد الاندية الحزائرية عبر وكيل اللاعبين العربي فخر الدين والذي وقع معه لتسويقه عربيا ودوليا وكشفت متابعات الصحيفة الدقيقة أن نادي اتحاد العاصمة يرغب في ضم اللاعب بحانب اطهر.

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