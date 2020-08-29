السوباط يضع مليون دولار لدي الإتحاد لحل مشاكل مجلس الكاردينال مع الفيفا

الخليج 365 : اكد رئيس الهلال الجديد هشام السوباط انه تعهد لشداد بدفع خمسة مليون دولار خلال فترة عمل لجنة التطبيع واكد انه وضع مليون دولار لصرفها على مشاكل مجلس الكاردينال مع الفيفا وخاصة ان هناك قضايا ربما تتسبب في أن انزال الهلال للدرجة الاولى واجبة سداد مستحقاتها ويجدر ذكره ان الزعفوري والكوكي وبعلويدان وبن فرج لديهم مستحقات على الهلال تصل الى 300 الف دولار بجانب شكوى جمال سالم وانسحاب التنظيمات من المشهد سيعرض الهلال لعقوبات الفيفا.

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