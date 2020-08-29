إتحاد العاصمة الجزائري يدخل بقوة لكسب نجم الهلال أطهر الطاهر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان نادي اتحاد العاصمة الجزائري دخل بقوة للفوز بخدمات اللاعب اطهر الطهر مطلق السراح وذلك عبر وكيل لاعبين وكشفت المتابعات ان مفاوضات النادي الجزائري واللاعب السوداني بدأت مبكرا وتطورت في الفترة الاخيرة بعد تعثر المفاوضات بين اللاعب والكاردينال.

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