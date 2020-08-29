مكتب الوزارة…تصحيح خبر عودة الدورى الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أوردت صحيفة ( ريمونتادا) خبراً رئيسياً يقول( لجنة الوزارة توافق على عودة الدورى) وتصحيحاً لما جاء في الخبر فإن برنامج عالم الرياضة بالاذاعة القومية تداخل مع الدكتور معتصم رحمة مدير الرياضة بوزارة الشباب والرياضة الإتحادية على الهواء مباشرة وكان السؤال عن بروتوكول عودة النشاط الرياضي وتحدثت إليهم عن وضع مقترح البروتوكول ومخاطبة كل الاتحادات الرياضية بتقديم مقترحاتها ثم تشكيل اللجنة إلى أن فرغت اللجنة من مراجعة وإعتماد البروتوكول ومن ثم تم إرساله إلى وزارة الصحة كجهة إختصاص للموافقة عليه كتابة و بعد ذلك سيصدر قرار من الوزيرة بإلغاء قرار تعليق النشاط الرياضي عامة ولم يرد تخصيص كرة القدم أو الدوري، وبما إن الوزارة حريصة على عودة النشاط الرياضي إلا إن ذلك يتم عبر قنوات وتدابير صحية بيد وزارة الصحة وهي صاحبة تقييم الوضع الصحي بالبلاد وتحمل المسؤلية كاملة، والوزارة ترجو من وسائل الإعلام الدقة في تناول الأخبار ومن مصادرها مباشرة حتى لايحدث إلتباس أو فهم خاطئ وأبواب الوزارة مشرعة لمن يريد معرفة الحقيقة من مصادرها.

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