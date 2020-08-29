مفاجأة في الاعلان الرسمي للجنة تطبيع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن اتحاد كرة القدم السوداني قبل قليل عن لجنة تطبيع الهلال رسميا حيث صدر قرار من البروف كمال شداد واعضاء مجلسه بالتمرير واطلعت ( سودانا فوق) علي القرار الذي جاء بالسيد هشام السوباط في القياده والطاهر يونس نايبا له والسر احمد عمر امين عاما والامين عبد المنعم امين للمال وعضوية نزار عوض مالك ورامي كمال والفاضل التوم وعبد الله العاقب والطيب العباسي مسوؤلا عن العضوية.

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