رئيس الوزراء يزور جوبا للمشاركة في توقيع اتفاقية السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يزور رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك، الأحد، جوبا عاصمة جنوب السودان لحضور مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح.

وقالت مصادر، إن حمدوك يغادر الخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، لحضور مراسم توقيع معاهدة السلام، بجانب عقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت يناقشان خلالها القضايا الثنائية.

وأشارت المصادر إلى عقد حمدوك جلسات مباحثات مع رؤساء حركات الكفاح المسلح وفي مقدمتهم رئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز آدم الحلو.