مدير المخابرات: شركات الجهاز عائدها محدود تعمل وفق الضوابط والإجراءات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد جهاز المخابرات العامة، استعداده للانخراط في عمليات موسعة وحاسمة لمكافحة ظاهرة الجريمة المنظمة فيما يتعلق بالتهريب وتزييف العُملة الحُرّة والمُضاربة بها وتهريبها، إلى جانب الوقود والمواد الغذائية عبر المعابر والنقاط الحدودية بالبلاد، وشدد على أن الشركات التابعة للجهاز تعمل وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعمول بها بدون أيِّ تجاوز أو استغلال للسلطة، مؤكداً أن معظم تلك الشركات خدمية ذات عائد محدود وليس لديها تأثير يُذكر من الدخل العام ولا تشكل أي عبء على الدولة.

وأكد مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد في لقاء تنويري مع ضباط الجهاز الحاجة إلى تضافُر الجهود في الدولة بتعاون كافة المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستقرار الأمني، وأشار عبد المجيد إلى التزام الجهاز بما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتصل بدور الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها، وأن الجهاز يعمل من أجل الحفاظ على الأمن القومي وكل ما يتعلق بأمن وسلامة الاقتصاد الوطني، وقال ان جهاز المخابرات على أهبة الاستعداد للتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فيما يخدم قضايا ومصلحة الدولة، وان التحديات التي تُواجه البلاد تستدعي أدواراً فاعلة لجهاز المخابرات وصولاً إلى واقع أفضل ينعم به الشعب السوداني، وشدد عبد المجيد، على أن الظروف والملابسات التي أدّت لتأسيس الشركات التابعة لجهاز المخابرات قامت على أساس تنمية ودعم قدرات الجهاز لتأدية دوره الوطني وخدمة منسوبيه وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية، وكذلك توفير البيئة المناسبة لقطاعٍ عريضٍ من المعاشيين وأسرهم، مُؤكِّداً أن هذه الشركات تعمل وفق الضوابط والإجراءات السليمة المعمول بها بدون أيِّ تجاوز أو استغلال للسلطة، وأضاف “كما يحرص الجهاز على توظيف هذه الموارد فيما يخدم مصلحة الجهاز والذي هو من مصلحة الدولة للحفاظ على الأمن الوطني الذي يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام، وأردف “نثق تماماً في علاقات التعاون القائمة مع كافة الوزارات في توفير المعلومات المطلوبة التي تحتاجها هذه الوزارات لأداء دورها المنوط به، كما يلتزم الجهاز بعلاقات التعاون مع وزارة المالية خَاصّةً فيما يتعلّق بنشاط الشركات التي يُمكن أن تُساعد في دعم متطلبات البلاد وقطعنا شوطاً في هذا الجانب وليس هناك ما نخفيه”، وتابع “كما أننا نعمل وفق منظومة صندوق الضمان الاجتماعي الذي يكفل احتياجات العضوية بالخدمة والمعاش حتى لا نُحمِّل ميزانية الدولة هذه الأعباء”، وتناول التطورات التي شهدها الجهاز خلال الفترة الماضية في مراجعة وإعداد وتنظيم الهيكلة الداخلية لتلبية مُتطلبات المَرحلة الحالية والمُستقبلية التي تتطلّب بناء الجهاز على أساس وطني مهني كفء وقادر لحماية الدولة ومُكافحة المُهدِّدات الداخلية والخارجية التي تتعرّض لها البلاد، وأكد عبد المجيد التزامه أن يبذل الجهاز عصارة جهده لتقديم كل ما من شأنه أن يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الذي يُعاني من تحديات تتطلّب جُهُوداً تنسيقية بين كافة مؤسسات الدولة والجهاز لتحسين معيشة المُواطن وتأمينها.