جوبا.. التوقيع على 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور، الجمعة، بالأحرف الأولى، على 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، من بينها تقاسم السلطة.

وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا”، أن البروتوكولات السبعة تم التوقيع عليها بعاصمة جنوب السودان جوبا، وتشمل قضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، وقسمة الثروة، وتقاسم السلطة، والنازحين واللاجئين.

وأوضحت أن “حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور، تقدمت بعدد 8 بروتوكولات، وتم التوقيع على 7، وتبقت واحدة وهي بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية”.

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من جهته، كشف مجلس السيادة السوداني، الجمعة، في بيان، أن الحكومة ستوقع السبت بالأحرف الأولى، على البروتوكول الثامن الخاص بالترتيبات الأمنية، بعد اكتمال صياغته النهائية.

ووقع على البروتوكولات السبعة، وكيل وزارة الحكم الاتحادي حسان نصرالله، ووكيل وزارة المالية مكي ميرغني عثمان، ومستشار بوزارة العدل سبت حامد هجانا، وممثلو الحركات المسلحة في مسار دارفور.

كما وقع عن لجنة الوساطة الجنوبية، رئيس اللجنة توت قلواك، والعضو ضيو مطوك، وممثلو دولتي تشاد والإمارات العربية المتحدة.