بالفيديو .. موظفة تكذب والي نهر النيل بشأن تبديد (الانقاذ) لأموال الزكاة وتفجر مفاجأة

استنكرت موظفة الاتهامات التي أطلقتها والي نهر النيل د. آمنة أحمد المكي بشأن تبديد النظام السابق لأموال ديوان الزكاة وصرفها لغير مستحقيها. وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) للفيديو المرفق، كذبت الموظفة حديث والي نهر النيل د. آمنة أحمد المكي وقالت: (أن الوالي اقسمت أن الأموال لا تذهب لمستحقيها). وذكرت أيضاً أن الوالي(آمنة أحمد المكي) نفسها كانت من المستفيدين من أموال الديوان حيث كانت ممن ينالون أموال الزكاة في زمن الانقاذ. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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