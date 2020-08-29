شاهد بالصور: نيولوك للفنانة إيمان الشريف يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنانة إيمان الشريف بنيولوك جديد تظهر به لأول مرة لجمهورها الذي تعود عليها ببساطتها المعروفة وصوتها الجميل
وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد وجدت الصور المتداولة انتقاد حاد من محبي إيمان الشريف مما جعلهم يجمعون بقولهم بأنها كانت تبدو أجمل من الآن وأن النيولوك الذي ظهرت به عمل على إخفاء ملامحها الجميلة .
من جانبهم طالب آخرون ايمان الشريف بأن تفضل على طبيعتها و شكلها الأنيق وثوبها المميز الذي اعتادو عليه.
الجدير بالذكر أن الفنانة إيمان اشتهرت بأغنية “وليد من الشكرية”تلك الأغنية التي وجدت رواج كبير و على أوسع النطاق بالإضافة إلى تكوين جمهور عريض يرغب في الاستماع إلى المزيد من أغنياتها المميزة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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