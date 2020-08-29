الفنانة العالمية ستونة (الكيزان) اخطبوط عليكم قطع ارجلهم وايديهم

تفشي فيروس كورونا اوقف نشاطات المبدعين وابداعاتهم وسط هذا الحظر فتحت النجمة العالمية قلبها موضحة على الثوار الصبر على رئيس مجلس الوزراء حمدوك بقليل من الصبر سيصبح اسم السودان عالياً مؤكدة بان العراقيل والمتاريس وضعاه رموز النظان السابق ضد الحكومة الانتقالية.

وأشارت الفنان العالمية بان الكيزان هم اخطبوب عليكم بقطع ايديهم وارجلهم لمصلحة الوطن، وقالت ايضا انها مع ثورة التغيير قلباً وقالباً، كما ترحمت على الشهداؤ، فيما أكدت، بان غيابها عن الوطن بسبب انشغالها باعمال مسرحية ودويتو مع عصام كاريكا، وأشارت بحسب صحيفة الدار، ايضا بان علاقتها بالمطربات السودانيات بمصر ضعيفة جداً موضحة بان الشعب المصري احسن استقبالها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)