تفشي فيروس كورونا اوقف نشاطات المبدعين وابداعاتهم وسط هذا الحظر فتحت النجمة العالمية قلبها موضحة على الثوار الصبر على رئيس مجلس الوزراء حمدوك بقليل من الصبر سيصبح اسم السودان عالياً مؤكدة بان العراقيل والمتاريس وضعاه رموز النظان السابق ضد الحكومة الانتقالية.
وأشارت الفنان العالمية بان الكيزان هم اخطبوب عليكم بقطع ايديهم وارجلهم لمصلحة الوطن، وقالت ايضا انها مع ثورة التغيير قلباً وقالباً، كما ترحمت على الشهداؤ، فيما أكدت، بان غيابها عن الوطن بسبب انشغالها باعمال مسرحية ودويتو مع عصام كاريكا، وأشارت بحسب صحيفة الدار، ايضا بان علاقتها بالمطربات السودانيات بمصر ضعيفة جداً موضحة بان الشعب المصري احسن استقبالها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة العالمية ستونة (الكيزان) اخطبوط عليكم قطع ارجلهم وايديهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.