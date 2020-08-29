19 سبتمبر إستئناف الدراسة بجامعة القرآن وتأصيل العلوم بالجزيرة

قرر مجلس عمداء جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بالجزيرة برئاسة بروفيسور أبكر عبد البنات آدم إبراهيم مدير الجامعة استئناف الإمتحانات والدراسة للعام الدراسـي (2019م – 2020م) على أن تفتح الجامعة أبوابها للطلاب اعتباراً من التاسع عشر من سبتمبر المقبل ، وإستئناف إمتحانات الدور الأول للدفعة 22 حاسوب يوم السبت في السادس والعشرين من سبتمبر وإستئناف الإمتحانات للدفعتين 23 و24 (بكالوريوس ودبلوم عدا كلية الحاسوب) .

وتقرر بداية التسجيل والدراسة لطلاب وطالبات الدفعة 27 بجميع الكليات (بكالوريوس ودبلوم) يوم السبت 26 سبتمبر كما أجاز المجلس جدول الإمتحانات والخطط والموجهات الخاصة بالترتيبات الفنية والإدارية لإستئناف الدراسة وإستكمال المطلوبات لهذا الغرض .

من جانبه قدم دكتور برير سعد الدين الشيخ السماني أمين الشؤون العلمية بحسب سونا، قدم تقريراً ضافياً عن التقويم الدراسي الخاص بإستئناف الدراسة ، فيما إستعرض عميد شؤون الطلاب د. جمال محمد أحمد البشرى الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الضرورية بالمجمعات السكنية .

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وقدم وكيل الجامعة دكتور لؤي عبد الوهاب تقريراً حول البيئة الداخلية في الكليات والمراكز الى جانب تقرير نائب مدير الجامعة حول لقاء والي ولاية الجزيرة مع مديري الجامعات بالولاية والجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات الطلاب .

وعدد أمين صندوق رعاية الطلاب بولاية الجزيرة جهود الصندوق لتحسين بيئة المجمعات السكنية والداخليات لإستقبال الطلاب .

وتطرق الإجتماع لآليات تطبيق اللامركزية في الكليات والمراكز في الجوانب التسييرية والفنية المتعلقة بتوفير الدعم والإسناد المالي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)