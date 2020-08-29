وقفة احتجاجية للعاملين بمجلس الصحافة غداً

ينظم العاملون بالأمانة العامة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات في العاشرة من صباح غد الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الظلم عنهم واسترداد حقوقهم الوظيفية.

وقال موظفون بالمجلس أنهم لم يصرفوا رواتبهم واستحقاقاتهم المالية لثلاثة أشهر من رواتب وفروقات ومنح، وأشار منظمو الوقفة إلى أن العاملين بالمجلس لم يصرفوا رواتب يونيو ويوليو وأغسطس وفرق (4) أشهر ولم يتركوا باباً لم يطرقوه، وقالوا إن إدارة المجلس ظلت تخبرهم بأنها ولفترة ثلاثة أشهر تتابع الأمر مع مجلس الوزراء ووزارة المالية دون نتائج تذكر.

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وبحسب صحيفة الصيحة، نوه الموظفون إلى أن هذا الحال دفع العاملين بقوة لتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية تظلماً على ما لحق بهم من أذى في ظل الصعوبات المعيشية الحالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365