“حميدتي” يُؤكِّد أهمية التعاون بين الحكومة الانتقالية وبعثة “يوناميد”

أَكّدَ النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، رئيس وفد الحكومة لمُفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، أهمية التّعاوُن المُشترك بين الحكومة الانتقالية وبعثة “يوناميد”، خَاصّةً عقب اتفاق السلام الشامل المُزمع توقيعه قريباً.

والتقى “حميدتي” بمقر إقامته بفندق بريميد بجوبا أمس بحسب صحيفة الصيحة، رئيس بعثة “يوناميد” جيريمايا مامابولو، وتناول اللقاء مَسيرة مُفاوضات السلام السودانية، وأشاد “حميدتي” بالدور الكبير الذي تقوم به البعثة في دارفور.

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من جانبه، وصف مامابولو اللقاء بأنّه مُهمٌ ومُفيدٌ، حيث إنّه يأتي في وقتٍ يتزامن مع قُرب موعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، وأشاد بالتزام وتصميم الأطراف المُتفاوضة على الوصول لاتفاق سلام شامل ودائم، وأثنى على دور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في دفع وتسريع مسيرة المُفاوضات للوصول إلى اتفاق السلام الشامل. وقال إنه جاء لجوبا حاملاً رسالة شُكر من الأمين العام للأمم المتحدة لجميع أطراف التفاوض ولجنة الوساطة الجنوبية لما بذلوه من جهود مُقدّرة من أجل إحلال السلام والاستقرار بالسودان، وجدّد دعم المنظمة لمسيرة مفاوضات السلام بجوبا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)