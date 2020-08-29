الصناعة تؤكد ضرورة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

أكدت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم على أهمية الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع الإستهلاكية وأشارت الى ضرورة ضبط الأسعار بوضع ديباجات تحمل أسعار المنتج.

ودعا الاجتماع الذى انعقد مساء أمس برئاسة المدير العام للوزارة بحضور وكيل نيابة مباحث التموين ومدير مباحث التموين ومدراء ادارات الصناعة والتجارة وشؤون المستهلك، الى أهمية مراقبة مراكز البيع المخفض وتطبيق القوانين الرادعة في حالة المخالفات خلال الرقابة على الأسواق و حماية المستهلك.

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وأمن الاجتماع بحسب سونا، على ضرورة تنظيم حملات تفتيشية للأسواق والشوارع الرئيسية وذلك لمراجعة صلاحية المنتجات وديباجات الأسعار وطريقة عرض السلع وكل مايخص ذلك بالتنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.

وطالب الاجتماع كافة المنتجين عبر الغرف المتخصصة للمساهمة فى الاعلان عن أسعار منتجاتها بعمل نشرة توضح أسعار السلع الاستهلاكية تنشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)