توقيع 7 من أصل 8 بروتوكولات بين الحكومة والحركات المسلحة بدارفور

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السبت 29 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
وقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور على ملف القضايا السياسية بالأحرف الأولى مساء الجمعة في عاصمة جنوب السودان جوبا، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء.
وأضافت الوكالة أن عملية التوقيع جرت بحضور وساطة دولة جنوب السودان، والوساطة التشادية والإماراتية وممثل الحكومة المصرية.
وتشمل القضايا السياسية لمسار دارفور التي تم التوقيع عليها 7 بروتوكولات وهي قضية الأرض والحواكير، العدالة الانتقالية، التعويضات وجبر الضرر، بروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، قسمة الثروة، بروتوكول تقاسم السلطة، النازحين واللاجئين، فيما تبقى هناك بروتوكول واحد، وهو بروتوكول ملف الترتيبات الأمنية، من أصل البروتوكولات الـ8 التي تقدمت بها حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور.
يذكر أن حركات الكفاح المسار دارفور تتكون من 5 تنظيمات وهي التحالف السوداني (يضم 15 تنظيما)، حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان.
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