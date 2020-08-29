الخليج 365 : نشر ناشط سوداني على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ساخر وجد تفاعل منقطع النظير وحظي بمشاركات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد وجه الناشط الشاب خلال حديثه الساخر رسالة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ألمح لتركه لناديه برشلونة الاسباني ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي آخر. ونصح الناشط السوداني الذي تفاعل المئات مع حديثه الساخر لاعب برشلونة والحائز على لقب أفضل لاعب في العالم بالانتقال لفريق النيل الحصاحيصا الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة بالسودان. وعن قيمة الشرط الجزائي الكبير الموجود بعقد ميسي مع برشلونة أكد الشاب أن جزء من الأموال التي دفعها الشعب السوداني لمبادرة القومة للوطن كفيلة بدفع قيمة الشرط, أو ستقوم بدفعه الفنانة الشهيرة عشة الجبل من أموال النقطة التي تدفع لها في الحفلات التي تغني فيها. المادة السابقة قبل تنفيذ العقوبة.. وفاة محكوم بالإعدام بسجن كوبر المقالة القادمة ناظر عموم البجا: صالح عمار غير مؤهل لحكم كسلا

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كانت هذه تفاصيل خبر سوداني ينصح أسطورة كرة القدم ميسي بالانضمام لفريق النيل الحصاحيصا ويؤكد له: راتبك ستدفعه الفنانة عشة الجبل من أموال (النقطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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