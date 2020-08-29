قبل تنفيذ العقوبة.. وفاة محكوم بالإعدام بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقي نزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت حتفه أثناء قضائه فترة العقوبة بسجن كوبر الاتحادي.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن النزيل يدعى (ص.م) كان قد أدين بالإعدام على خلفية نزاع قبلي حول أراض بالريف الشمالي أم درمان قبل نحو عامين، إلا أنه فارق الحياة قبل تنفيذ العقوبة.

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