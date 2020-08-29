بوتين: روسيا تقر بشرعية الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تقر بشرعية الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.

وقال بوتين في مقابلة على قناة روسيا 1 التلفزيونية: “لقد دعت السلطات البيلاروسية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان للمشاركة في السيطرة على الاختيار. لماذا لم يأتوا؟ ويجيب، “لكن لدي كل الأسباب للشك في أن أولئك الذين يشككون في أنهم صادقون تماما”.

وأضاف الرئيس الروسي “لذلك ننطلق من الافتراض بأن الانتخابات جرت، لقد فعلنا ذلك على الفور، واعترفنا بشرعيتها، وكما تعلمون، هنأت ألكسندر لوكاشينكو على الفوز في هذه الانتخابات، هذا كل شيء”.

وفي وقت سابق، اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو الدول الغربية بالتدخل المباشر في الوضع في البلاد، وأعلن أيضًا عن محاولات “جر” السلطات البيلاروسية إلى مفاوضات مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الوضع الحالي.

في المقابل، أيد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل مقترحات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للحوار في بيلاروسيا وصرح بأنه مستعد لتقديم الدعم في تقدمها.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على مقترحات الوساطة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بيلاروسيا، وذكّر كيف انتهت جهود الوساطة التي قام بها الغرب في أوكرانيا في عام 2014 ، عندما “تم التوصل إلى اتفاق من قبل وزراء خارجية ألمانيا وبولندا وفرنسا”، وفي صباح اليوم التالي قررت المعارضة رئيسا آخرا”.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، بعد الانتخابات الرئاسية، والتي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، فاز لوكاشينكا للمرة السادسة، وحصل على 80.1% من الأصوات.

وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا فازت في الانتخابات، في الأيام الأولى، وتم قمع الإجراءات من قبل قوات الأمن، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، ثم توقفت أجهزة إنفاذ القانون عن تفريق المسيرات واستخدام القوة.

وفقًا للبيانات الرسمية، تم اعتقال أكثر من 6700 شخص في الأيام الأولى. كما أفادت وزارة الداخلية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، بما في ذلك أكثر من 120 مسؤول أمني.

وأفادت السلطات بمقتل ثلاثة متظاهرين. وقال ممثل رسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية في بيلاروسيا أكدت وفاة أربعة أشخاص نتيجة إصابات تلقوها خلال الاحتجاجات، لكن وزارة الداخلية قالت إنها لم تؤكد هذه المعلومات.

وعرض الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما يوم الجمعة دور الوسيط لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحل الوضع في بيلاروسيا.

في الوقت نفسه، أعلن مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان آنذاك، إنهيبورغ سولور جيزلادوتير، في 15 يوليو/تموز، أن المكتب لن يرسل بعثة مراقبة للانتخابات في بيلاروسيا.

سبوتنيك