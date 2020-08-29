كاتب فلسطيني يفجر مفاجأة حول تبعية الأردن لـ”ابن زايد” وسيطرته على قرار المملكة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الكاتب الفلسطيني الشهير، نظام المهداوي، مفاجأة حول تبعية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لـ”شيطان العرب” محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، مستغرباً السبب الذي يدفع النظام الأردني أن يكون رهينة بيد الشيطان الذي يمثل رأس حربة صفقة القرن.

وقال المهداوي رئيس تحرير صحيفة “وطن”، في بوست على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قانون تعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة في الأردن، صنع خصيصاً كي يبقى محمد بن زايد في مكانة القديسين لا يجوز نقده ولا يجوز رسمه بما لا يليق حتى لو تآمر على فلسطين وصار يتعامل مع الأردن كأنها حديقة تتبع قصره وهذا القانون طبق فعلا على القيادي الإخواني زكي بن ارشيد والفنان عماد حجاج.

وأضاف المهداوي قائلاً :” يعرف كل أردني حتى وان بلع لسانه ولم يتكلم خوفاً من قمع المخابرات بأن #الأردن تبيع كل شيء لأبن زايد ولا شيء مخفي في بلد صغير وعشائري ثم أن أسماء (زايد) التي تحتل أمكنة كثيرة صارت تفضح نفوذ #شيطان_العرب في هذه المملكة التي تقف على فوهة مدفع صفقة القرن “.

وأوضح أن محمد بن زايد يملك اليوم مدينة العقبة الأردنية ومرسى العقبة أصبح إسمه مرسى زايد، وفي وادي رم يملك شيطان العرب 102 ألف دونم من أراضي الديسة وتحتوي على ٨ آبار ويمنع كل أردني الإقتراب منها ويزورها أبناء زايد كل عامين أو ثلاث لاصطياد الغزلان ولا عزاء للمزارع الأردني “.

وزاد على ما سبق قائلاً إن لواء الصاعقة أو التدخل السريع غير النظام الأردني أسمه إلى لواء زايد، وهكذا أصبح المجحوم زايد يحتل البلد وابنه يأمر السلطات الأردنية أن يعتقلوا فلان وعلان. فيما صار جهاز المخابرات المنتشي بعطايا الشيخ وهداياه يشتغل لصالحه ولصالح حروبه في #ليبيا وغيرها عبر وسيطه #محمد_دحلان

والسؤال الذي يبقى عالقاً- كما يقول المهداوي- هل من بلد وضع #شيطان_العرب #محمد_بن_زايد يده فيه وظل سالما؟ فما الذي يدفع النظام الأردني أن يكون رهينة بيد الشيطان الذي يمثل رأس حربة صفقة القرن رغم خطابه أنه ضدها إلا إذا كان منخرطاً فيها؟

وكان المهداوي قد انتقد ما قال إنه تمدد للنفوذ الإماراتي داخل المملكة الأردنية، وتعامل السلطات القمعي مع المنتقدين لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بسبب قرار التطبيع، خاصة بعد باعتقال رسام الكاريكاتير الأردني المعروف عماد حجاج.

وقال “المهداوي” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها “وطن”: “كان الأولى أن يكون الأردن أول المعترضين وأول المتضررين من التحالف الإماراتي الصهيوني إذا صدقنا رواية النظام الأردني بأنه ضد صفقة القرن فالحلف في قلب تلك الصفقة”