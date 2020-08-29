ابوظبي تخوض الحرب نيابة عن اسرائيل.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ مدة وحكومة دولة الأمارات العربية المتحدة تعمل بوضوح من اجل توجيه المزيد من الضربات السياسية والامنية للمقاومة الفلسطينية ، ولن ينسى الناس السقطة الكبرى لقيادة هذه الدولة العربية وهى تبعث ضباطا من قواتها الجوية ليشاركوا فى قصف الفلسطينيين والمشاركة فى الحرب التى يشنها العدو الصهيونى على اهل غزة ، وتحت غطاء التدريب والاتفاقيات المشتركة بين الجيوش كان تواجد ضباط من سلاح الجو الاماراتى فى فلسطين المحتلة للعمل بدا بيد مع العدو الصهيونى بكل آسف ، وهذا امر مخجل بالغ السوء لابد من التنبيه له ليعرف كثير من المغرر بهم ان حكومة الأمارات تعمل ضد توجهات شعبها وعموم الشعوب العربية والمسلمة.

ايضا يتذكر الناس جيدا الحديث عن تعهد ابوظبى لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحمل كامل نفقات أى حرب يشنها على المقاومة بشرط ان تفضى الى انهاء المقاومة ككيان ، ولكن العدو يعلم جيدا عجزه الكامل عن تحقق هذا الهدف الذى يتمناه كما يتمناه بعض حكامنا المتصهينين كابناء زايد وال سعود وعموم الحكام العرب والمسلمين المخالفين تماما لتوجهات ورغبات الشعوب .

ومن المعروف ان العدو الصهيونى وضمن تنسيق تام مع امريكا والغرب عموما يبذل جهودا مكثفة ومتواصلة طوال العقد الحالى بهدف تجفيف منابع دعم المقاومة الفلسطينية في الدول العربية ، وفى هذا الصدد برزت دولة الإمارات كمثال ابرز في التجاوب مع العدو والسعى لتحقيق هدفه.

فصائل فلسطينية اعتبرت ان دولة الأمارات

كانت الاكثر شراسة في تعقب أى نشاط على علاقة بدعم أو تمويل المقاومة أو حتى مساعدتهم بالقليل ، وكانت دولة الأمارات الحاضر الابرز فى التصدى لاى عمل تشتبه بارتباطه مع المقاومين الفلسطينيين.

المرتبطون بحركة حماس تعرضوا وما زالوا يتعرضون لضغوط ومطاردة مستمرة من

الامارات ويتم التضييق عليهم باستمرار على مدى سنوات وهناك جهود أمنية واستخبارية متواصلة ترمى الى انهاء أى علاقة ولو ضعيفة بين أى شخص (أماراتى أو فلسطينى أو من اى جنسية) وحركة حماس ، وقد تم تنفّيذ اعتقالات لعناصر يشتبه فى ارتباطها بحماس وتنسيقها معها ، إضافة إلى مصادرة أموال واستثمارات تابعة لها ، وهو ما كان يتمّ التحفّظ على كشفه سابقاً، أما اليوم فباتت ممكنةَ إماطة اللثام عنه.

مصادر اكدت إن حماس ظلت تتعرض لهذه الحرب الإماراتية منذ العام 2006 (عندما فازت الحركة بالانتخابات التشريعية )

وازدادت الضغوط مع فرض الحصار على قطاع غزة ، وتَمثّلت بوادره آنذاك في تجفيف منابع الحركة المالية داخل الامارات ، حيث أوقفت السلطات عمليات تحويل الأموال ، إضافة إلى مصادرة أموال كانت في طريقها للتحويل إلى غزة ، بعد معلومات قدّمتها سلطات الاحتلال عن تلك العمليات. ولم تكتفِ أبو ظبي بذلك، بل اعتقلت العشرات من قيادات «حماس» وعناصرها مِن الذين كانوا مقيمين لديها ، وقد تعرّض عدد منهم للتعذيب الشديد على أيدي الأجهزة الأمنية لمعرفة الشركات التي تدعمهم ورؤوس أموالها ، بِمَن فيهم أحد أقارب عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، والذي أوشك على الموت في السجون الإماراتية، قبل أن يتمّ إخراجه بعد وساطات عربية مع الإمارات ، إضافة إلى رجل الأعمال الفلسطيني ، عبد العزيز الخالدي ، الذي اعتُقل 45 يوماً وتعرّض لتعذيب شديد. بالتوازي، أغلقت أبو ظبي أربع شركات لشخصيات فلسطينية ليست مرتبطة بـ«حماس»، وصادرت أموالها وطردت مالكيها بحجة أنها تدعم الحركة أو أن لهم أقارب فيها، ثمّ نقلت إلى السلطات السعودية معلومات عن قيادات وعناصر مقرّبين من «حماس» داخل المملكة، وهو ما مهّد لعملية الاعتقالات التي طاولت العشرات هناك، وفق المصدر «الحمساوي» الذي أكد صحة ما نشرته وثائق «ويكيليكس» عن اعتقال عناصر الحركة وإجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب بمعلومات يتمّ لاحقاً تزويد إسرائيل بها.

كذلك، تكشف مصادر أمنية عن عمل إماراتي أمني داخل قطاع غزة، من بين وجوهه محاولات تجنيد فلسطينيين للتجسّس على المقاومة خلال الأعوام الماضية. وأقرّ أحد المجنّدين من قِبَل المخابرات الإماراتية بأنه طُلبت منه معلومات عن أماكن الأنفاق ومنصات الصواريخ والجنود الإسرائيليين الأسرى والقادة العسكريين، وأيضاً مصادر الدعم المالي والشخصيات التي لها علاقة بتحويل الأموال إلى غزة. وتشير المعلومات إلى أنه بعد كشف العناصر الذين حاولت أبو ظبي تجنيدهم، عمدت المخابرات الإماراتية إلى التعاون الأمني مع عناصر يتبعون القيادي «الفتحاوي» السابق محمد دحلان، لجمع المعلومات التي تهمّها وتُعزّز علاقتها بتل أبيب.

وسبق، خلال العدوان على غزة عام 2014، أن كشف أمن المقاومة «مخططاً إماراتياً خطيراً للتجسّس» خلال الحرب، تحت عنوان مستشفى ميداني للهلال الأحمر الاماراتي بحجّة تقديم مساعدات إنسانية. وتَبيّن للأجهزة الأمنية آنذاك أن جميع أفراد الطاقم الإماراتي ضباط في جهاز المخابرات، وأن مهمّتهم السرية التي جاؤوا من أجلها إلى غزة تنصّ على جمع معلومات استخبارية عن مواقع «كتائب القسام» ومنصّات إطلاق الصواريخ. واكتُشف الفريق الإماراتي من جرّاء معلومات قدّمها فلسطينيون دخلوا المستشفى لتلقّي العلاج، لكنهم فوجئوا بتعرّضهم للاستجواب بطريقة غير مباشرة من الطاقم، إضافة إلى اكتشاف أمن المقاومة الأسماء الحقيقية لأعضاء الوفد، الذين خضعوا آنذاك للتحقيق قبل أن يُفرَج عنهم بوساطات عربية، ويتمّ ترحيلهم إلى معبر رفح ليغادروا القطاع من دون المعدّات التي جاؤوا بها.

انها الحرب التى تخوضها ابوظبى بالوكالة عن العدو الصهيونى بكل آسف.