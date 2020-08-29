البشير: افشلت للبعثيين انقلابا ضد حكومة نميري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” عن أسرار تنشر لأول مرة حول انقلاب خطط له تنظيم حزب البعث بالتعاون مع خيرة ضباط وطنيين بالقوات المسلحة، جاء ذلك خلال حلقة جديدة لقناة العربية بثت يوم الجمعة، من الوثائقي ” الأسرار الكبرى لجماعة الإخوان في السودان”.

وقال البشير أنا حاولوا يخدعوني مرة، واتصل بي بعض الضباط ابان انتفاضة إبريل 1985 ضد نظام نميري، وطلبوا مني الإنضمام إليهم، وشرحوا بأنهم ليس لهم إنتماء حزبي لكنهم يعملون لأجل البلد، إلا أنه طالبهم بالإجابة على أسئلة عديدة يود طرحها.

وأضاف: “أخبرني الضباط أنه لا إجابات عندهم لكنهم سيحيلونه إلى من يجيبه”.

وقال البشير: لم يتصلوا بي بعدها لكنهم عاودوا الإتصال مرة أخرى وطلبوا مني السيطرة على القيادة العامة وجهاز الأمن واعتقال نائب الرئيس نميري آنذاك اللواء ركن عمر محمد الطيب.

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وتابع: ” طلبوا مني الذهاب إلى القيادة العامة للقاء ضباط هناك، وذهبت فعلاً ووجدت رتب أعلى مني من رتبة عميد و لـ فوق وقمت بتحيتهم، و طلبوا مني ذات الطلب بالسيطرة على القيادة وجهاز الأمن واعتقال عمر محمد الطيب.

مردفاً: وأبلغوه أن هناك تنسيقا سيتم في نادي الضباط لتحديد ساعة الصفر، مضيفاً حاولت اتنصل عنهم لكنهم أبلغوني بان كل شىء مرتب.

وزاد بقوله: طرحت عليهم أسئلتي قائلا طيب انا عندما استلم القيادة العامة وجهاز الأمن واعتقل عمر محمد الطيب معناها نفذت الإنقلاب كلو وضعيتي شنو اين مجلس الثورة أين حكومتكم أين برامجكم”، ولكنني قمت بإفشال كل ذلك المخطط.

وقال البشير إذا ما كنا تحركنا بانقلاب الانقاذ، البعثيون جاهزون يستلموا، والشيوعيون جاهزون يستلموا، لان حكومة الصادق المهدي حقيقة سقطت يوم مذكرة القوات المسلحة.