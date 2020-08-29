وزير الداخلية يؤكد على ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون بكسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الداخلية السودانية، الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، إن زيارة الوفد الوزاري لولاية كسلا، أمس الجمعة، جاءت بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، للوقوف على الأوضاع بالولاية، ورفع تقرير شامل حول الأحداث التي شهدتها الولاية لرئيس الوزراء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”.

وأوضح “الطريفي”، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع لجنة أمن ولاية كسلا، أن الوفد عقد فور وصوله عدة اجتماعات كان من بينها اجتماعا مطولا مع لجنة أمن ولاية كسلا، حيث استمع خلاله إلى تقرير حول الوضع الأمني.

وأضاف وزير الداخلية السوداني، أنه تم تمديد حظر التجوال إلى أن تنتهي الأزمة والمضي قدما في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة فضلا عن تشكيل قيادة متقدمة بقيادة مديرعام قوات الشرطة وعدد من القيادات الشرطية لمتابعة استتباب الأمن واتخاذ الإجراءات والتحوطات اللازمة.

وأشار الوزير السوداني، إلى أن الوفد وقف على روح الانسجام والتناغم وتكامل الأدوار بين كل القوات النظامية بالولاية.

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وأوضح الفريق أول، أن الشرطة ظلت تحمي كل المسيرات السلمية في ظل الحريات التي أتاحتها ثورة ديسمبر المجيدة، وتتعامل بالحسم مع المسيرات التي تتحول إلى شغب، وقال إنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسؤولين أو من القوات النظامية أوالمواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا.

وأكد “إدريس”، على ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، كما وجه أيضا بدعم القوات الشرطية من خلال التدريب ورفع قدراتها حتي تضطلع بمهامها في حفظ الأمن الداخلي، والمحافظة على الممتلكات العامة وصون حقوق وممتلكات المواطنين، معربا عن أمله أن تكون مخرجات الزيارة فاتحة خير على أهل كسلا.