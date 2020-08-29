سائق بنك بالخرطوم يهرب بخزينة متحركة بها نصف مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن مسئول في الشرطة المحلية أمس هروب سائق خزانة بنك متنقلة تتبع للبنك السوداني المصري وبداخلها (500) ألف دولار أمس من أمام البنك بفندق السلام روتانا بشارع المطار شرق الخرطوم. وقال ان السائق كان يعمل ضمن فريق السائقين بالبنك فى نقل الأموال برفقة اثنين من الموظفين، من فروع البنك بالخرطوم، إلى الفرع الرئيسي بشارع المطار، وأضاف المصدر أن الموظفين جمعوا من الفروع (3) مليار بالعملة المحلية إلى جانب (500) ألف دولار، ووضعوها في صناديق وفق إجراءات التأمين، وعند وصولهم الفرع الرئيس حمل الموظفان صناديق العملة المحلية وادخلاها إلى المقر وعند عودتهما وجدا السائق قد هرب بالدولارات الى جهة غير معلومة واخطرت إدارة البنك الشرطة بالقسم الشرقي وتم تكليف المباحث بالبحث عن السائق وإعادة المبلغ وتوقيفه وعثرت الشرطة عصر أمس علي العربة بعد ان وزعت الشرطة نشرة جنائية ب أوصاف السيارة بوكس دبل كاب بلون أبيض خاصة بنقل الأموال، نشرتها على جميع الارتكازات ونقاط التفتيش.

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