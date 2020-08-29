إقالات لمسؤولين بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين، قراراً بإعفاء المديرين العامين بالوزارات، وشمل القرار إعفاء كل من إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية، توحيدة بابكر مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، حيدر الصادق بشير مدير عام وزارة الشباب والرياضة، إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة، اللواء شرطة (م) جعفر بري محمد الأمين مدير عام وزارة الثقافة والإعلام، قمر الدولة محمد إبراهيم مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ونجم الدين الأمين خالد مدير عام وزارة التخطيط العمراني.

كما أصدر الوالي، قراراً بتكليف مديرين عامين بالوزارات، وسمى القرار كلاً من نادية أحمد محمد التهامي مديراً عاماً للمالية، أيمن إبراهيم عبد القادر مديراً عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية، عماد الدين محمد دفع السيمت مديراً عاماً لوزارة الشباب والرياضة، أحمد المصطفي محمد شيخ إدريس مديراً عاماً لوزارة الصحة، طارق مصطفى أبو بكر مديراً عاماً للثقافة والإعلام، صفية عبد الرحمن عبد الله مديراً عاماً لوزارة الرعاية الاجتماعية وفتح الرحمن محمد عبد الرحمن مديراً عاماً لوزارة التخطيط العمراني.

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