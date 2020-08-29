عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ ليوم السبت 29 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

لجان مقاومة امبدة تقرر التصعيد الثورى وحضور الوالى وحمدوك

إلغاء حظر التداول في بيع وشراء وتنقل القمح بالجزيرة

والي الخرطرم يتفقد المناطق المتأثرة بالفيضان ويوجه بارسال تعزيزات عاجلة

رئيس الوزراء يكلف وفد وزاري رفيع المستوى لزيارة كسلا

دقلو يلتقي باعضاء مبادرة السلم الاجتماعي

لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تصدر عددا من القرارات

وزير الثقافة والإعلام يؤكد تبنيه إحياء صناعة السينما

وزارة الري :ارتفاع غير مسبوق للنيل

دعوة لمراجعة السياسات المتعلقة بصادر الذهب

الجريدة

طعن للمحكمة العليا ضد الحكومة لعدم تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية

اعتصام محلية أمبدة يدخل يومه الثالث وطرد المدير التنفيذي

وصول تعزيزات عسكرية وتمديد حظر التجوال بكسلا

تجمع المهنيين والاتحادي الموحد يتفقان على اعادة هيكلة الحرية والتغيير

الري: مناسيب الخرطوم تتجاوز اعلى معدل بـ١٩ سم

وصول تعزيزات عسكرية وتمديد حظر التجوال بكسلا

ازالة التمكين توضح الغرض من ايقاف الترخيص ونقل ملكية المركبات

قيادي بالتغيير: المكون العسكري بالسيادي يخطط لاستلام السلطة

عليو: الذين يدعون لتفويض الجيش لاستلام السلطة دعاة للرجعية والتخلف

هيئة محامي دارفور تلتقي الحزب الشيوعي السوداني

مخاطر تواجه حصاد التمر بالولاية الشمالية

مسار الوسط يهدد بالتصعيد حال تجاوزه في ملف السلطة والثروة

الدعم السريع: أصوات نشاز تريد زرع الفتنة بين القوات المسلحة والمواطن

الحكومة ومسار دارفور يوقعان على البروتوكولات السياسة

الصيحة

مخاطر تُواجه حصاد التمر بالولاية الشمالية

تحذيرٌ من تنامي ظاهرة التهريب بولاية كسلا

صلاحيات واسعة للقوات لفرض هيبة الدولة بكسلا

تمديد الحظر بالخرطوم ومنع السفر لأسبوعين إضافيين

الحكومة: أزمة كسلا ليست أمنية وهناك مُعالجات عاجلة

المخابرات: مُلتزمون بما ورد في الوثيقة الدستورية بشأن دور الجهاز

ارتفاع المناسيب.. مخاوف الفيضان والغرق

وزارة الطاقة تُوقف (11) شركة عن العمل بسبب مُخالفات

(32.4) طن صادر الذهب خلال عام

الانتباهة

ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ‏( 7 ‏) ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ‏( 8 ‏) ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻬﻢ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ

ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ : ﺍﻟﺒﻌﺜﻴﻮﻥ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﺋﺐ ﻧﻤﻴﺮﻱ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ

ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﺴﻼ ﻭﻳﻄﻠﻊ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﺑﻜﺴﻼ

ﻓﻴﺼﻞ: ﻧﺄﻣﻞ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻛﺴﻼ

ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺤﺺ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﺨﺮﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺭﻓﻀﺎً ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ

ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻳﻜﺸﻒ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ.ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ

ﻗﺮﺍﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺿﺪ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﺪ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ

أخبار اليوم

تنوير لمدير عام جهاز المخابرات الوطني حول قضايا الساعة.

حل أزمة شهادات فحص كورونا للسودانيين العائدين من السعودية.

الوفد الوزاري يختتم زيارته لكسلا ووزير الداخلية يعلن تمديد حظر التجوال.

تأجيل التوقيع علي السلام بجوبا وإتفاق سياسي بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية.

تحليل اخباري يكتبه عاصم البلال: العسكرية والمدنية سمن علي عسل في ولاية سنار والفضل لمحمد والماحي.

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الوطن:

حزب الأَمة يحمل الحكومة مسؤلية أحداث كسلا

ارتفاع مخيف في مناسيب النيل ووفاة وإصابة (١٢٤) شخص جراء السيول

وصول وفد مركزي وتعزيزات عسكرية لكسلا

السوداني

تمديد حظر التجوال في كسلا

في حادثة غير مسبوقة النيل يغمر «مسجد النيلين» أحد المعالم البارزة بالعاصمة السودانية

الوفد الوزاري يعود من كسلا ويجتمع بحمدوك

المخابرات العامة: ليس هناك ما نخفيه حول “شركاتنا”

إغلاق كُوبري النيل الأزرق لـ24 ساعة لأغراض الصيانة

فشل السودان ومصر وأثيوبيا في التوصل لصيغة مشتركة حول سد النهضة تقدم للإتحاد الأفريقي

النيل الدولية

الحكومة و”مسار دارفور” توقعان 7 بروتوكولات عدا الترتيبات الأمنية

استمرار وصول التعزيزات العسكرية لكسلا وتمديد حظر التجوال

مناسيب الخرطوم تتجاوز اعلى معدل بـ١٩ سم

نسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الطيران المدني: قبول شهادة كل المؤسسات الصحية السعودية بخصوص فحص الكورونا

آخر لحظة

الحكومة: أزمة كسلا عميقة وقرارات بشأن الوالي

مستشار حمدوك: تقارب كبير مع الخلو حول علمانية الدولة

النيل يغزو مناطق بالخرطوم والري تحذر

كسلا .. تمديد حظر التجوال ووصول تعزيزات عسكرية جوا