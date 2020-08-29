حميدتي يلتقي برئيس بعثة (يوناميد) في دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أهمية التعاون المشترك بين الحكومة الانتقالية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور (يوناميد)، خاصة عقب اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه قريبا.

والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الجمعة، في جوبا، مع رئيس بعثة (يوناميد) جيريمايا مامابولو، حيث تناول اللقاء مسيرة مفاوضات السلام السودانية.

وأشاد دقلو بالدور الكبير الذي تقوم به بعثة (يوناميد) في دارفور.

من جانبه، وصف رئيس بعثة (يوناميد) اللقاء بأنه مهم ومفيد، حيث إنه يأتي في وقت يتزامن مع قرب موعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مشيدا بالتزام وتصميم الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في دفع وتسريع مسيرة المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاق السلام الشامل في السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمسيرة مفاوضات السلام السودانية الجارية الآن في جوبا.