فيصل: الأزمة بولاية كسلا أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، عضو الوفد الوزاري المكلف من رئيس الوزراء، للوقوف على الأوضاع بولاية كسلا، إن الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد كبير، موضحا أن هناك معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل .

وأضاف “صالح”، في تصريحات صحفية عقب اجتماع الوفد مع اللجنة الأمنية بولاية كسلا، أمس، إلى أن الفراغ الإداري والسياسي بالولاية لابد من معالجته بشكل سريع، موضحا أن هناك إجراءات أمنية تم الاتفاق على البدء فيها.

وأشار الوزير السوداني، إلى زيادة عدد القوات النظامية وذلك حتى تستطيع التعامل مع تحديات الأوضاع بالمنطقة والسيطرة على الوضع الأمني وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين بولاية كسلا بعد حالة الذعر والخوف التي عاشوها خلال الأيام الماضية، نتيجة الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً.

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وأضاف “صالح”، أن مهمة الوفد الوزاري تكمن في التعرف على الأوضاع بولاية كسلا على الأرض وإعداد تقرير شامل وشفاف يتم رفعه لرئيس الوزراء.

وتابع قائلا، إن الوفد استمع إلى تنوير من اللجنة حول مجمل الأوضاع بالولاية، مضيفا: “نأمل خلال فترة قصيرة أن يتم اتخاذ قرارات أساسية وجوهرية بشان والي كسلا، ومن ثم البدء في رتق النسيج الاجتماعي ودعم المصالحات القبلية وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالولاية حتى تعود الحياة الى طبيعتها”.

وأشار “صالح”، إلى أن الوفد التقى أيضا بقوى إعلان الحرية والتغيير بكسلا واستمع إلى آرائهم والحلول المقدمة بشأن معالجة المشكلة.