هذا المرض تعاني منه وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف كادر طبي بمستشفى البارحة أن زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر تم نقلها الي العناية الوسيطة بعد تحسن حالتها الصحية مشيرا إلى أن وداد تعانى من نقصان في الوزن وحصاوى والام في الكلى.

والاسبوع الماضي اعلن مصدر بمباحث التحقيقات الجنائية ان لا تحسن فى الحالة الصحية لزوجة الرئيس المخلوع عمر البشير ” وداد بابكر ” التى نقلت على عجل من حراسة ادارة التحقيقات الجنائية الى مستشفى البراحة الخاص بالخرطوم بحرى واكد المصدر نقل وداد الى غرفة الانعاش بعد ان اصيبت بضيق فى التنفس فى محبسها فى ادارة التحقيقات الجنائية على ذمة بلاغات فساد مالى ومخالفات فى الاراضى