سلطة الطيران المدني تعلن عن قبول اي شهاده صادرة من اي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع وزارة الصحة عن قبول اي شهاده صادرة من اي مؤسسه صحية سعودية بخصوص فحص الكورونا على ان تكون خلال 72 ساعة من تاريخ السفريه.

وقال عماد الحاج مساعد المدير العام للشئون الفنية بالطيران المدني في تصريح لـ(سونا) انه تم إرسال تعميم لكل شركات الطيران قبول اى مسافر يحمل شهادة توضح خلوه من فيروس كورونا صادره من اي مؤسسه صحية سعودية ومختومه بختم تلك المؤسسة.

واتخذت هذة الخطوة بعد تعقيدات من السلطات المختصة في مطار الخرطوم تسببت في إرجاع ١١٥ مسافر على طيران ناس من مطار الدمام رغم حصولهم على نتائج سلبية لفحص الكورونا من الجهات الصحية المعتمدة التابعة لوزارة الصحة وذلك لاشتراطات السلطات هنا بان يكون الفحص من مستشفيات خاصة وفق ما ورد من مدير محطة طيران ناس في الخرطوم.