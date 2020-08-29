“حميدتي”: ما فاضين للشتيمة.. حكم السودان “عذاب”

وصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، حكم السودان بأنه “عذاب”.
وأبدى حميدتي في لقاء اجتماعي مع فعاليات من أبيي بجوبا زهده في السلطة قائلاً بغضب “أسه دا حكم وللا عذاب”.
وتابع ان ميوله تتجه نحو العمل التجاري مضيفاً “أنا دائماً بحب أكون مع ناس العمل الخاص ديل”.
ووفقاً لمصادر برر حميدتي مكوثه في السلطة لأجل صالح البلاد وأقسم بالله أنه لولا خوفه من انهيار السودان لترك الحكم، مستدركاً بحسب صحيفة الوطن “ما فاضين للشتيمة والكلام”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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