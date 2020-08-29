وفاة محكوم بالإعدام بسجن كوبر

لقي نزيل محكوم بالإعدام شنقا حتى الموت حتفه أثناء قضائه فترة العقوبة بسجن كوبر الاتحادي. وقال مصدر بحسب صحيفة السوداني، إن النزيل يدعى (ص.م) كان قد أدين بالإعدام على خلفية نزاع قبلي حول أراض بالريف الشمالي أم درمان قبل نحو عامين، إلا أنه فارق الحياة قبل تنفيذ العقوبة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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