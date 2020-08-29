ضبط (32) موتر غير مقنن بالبحر الأحمر

نفذت المباحث المركزية بولاية البحر الأحمر حملة كبرى لضبط المواتر غير المقننة أمس الأول الخميس، أسفرت عن ضبط (32) موتر غير مقنن.
وتفيد مصادر أن المباحث باشرت مهامها في جمع المعلومات والتقصي وتنشيط المصادر حول تهريب عدد من المواتر إلى مدينة سواكن، وكونت فريق وأرسل في مأمورية لمدينة سواكن للقيام بحملة تستهدف المواقع التي وردت بشأنها المعلومات.
وقال مدير إدارة الإعلام بشرطة ولاية البحر الأحمر الملازم أول مصعب جمال بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الحملة تمت بناء على توجيهات اللواء شرطة حقوقي طارق الأمين البدراوي مدير شرطة ولاية البحر الأحمر بعد انتشار ظاهرة قيادة المواتر بدون لوحات داخل مدينة بورتسودان وورود عدد من البلاغات لأقسام المدينة تفيد بسرقة مواتر من أحياء وسوق المدينة الرئيسي. وقال مدير إدارة الإعلام أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين توطئة لتقديمهم للعدالة.
الخرطوم أخبار الخليج 365)
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