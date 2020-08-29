محاكمة اشقاء وابن خالتهم بقتل شقيق زوج خالتهم بمروي

حددت محكمة مروي الجنائية جلسة لبدء سماع قضية الاتهام لشقيقان وابن خالتهم لقتلهم شقيق زوج خالتهم وذلك على اثر نقاش بين الزوج وشقيقه تدخلت على اثرها الزوجة لاسعاف زوجها. مما ادى الى قيام شقيقه بالشارع بحسب صحيفة الدار، بالتعدي على الزوجة وادى ذلك الى قيام المتهمين الثلاثة بالتعدي على شقيق الزوج مما ادى الى وفاته وذلك بمنطقة تنقاسي بمحلية مروي بالولاية الشمالية، ويسعى الخيرين الى تقريب وجهات النظر لاصلاح ذات البين بين افراد الاسرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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