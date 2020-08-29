توقيف (57) متهماً بتخريب الاقتصاد الوطني

نفذت شرطة مباحث ولاية الخرطوم حملة كبرى صباح أمس بوسط الخرطوم لمحاربة الظواهر الضارة بالاقتصاد القومي والظواهر السالبة. Advertisements وأسفرت الحملة عن القبض على (57) متهماً بتخريب الاقتصاد الوطني والإزعاج العام.

وضبط بحوزتهم بحسب صحيفة السوداني الدولية، مبلغ 91.750 ألف جنيه كانت حيازتها بغرض شراء وتداول العملة خارج القنوات الرسمية ودون في مواجهتهم بلاغات منفصلة بأقسام الشرطة بمخالفة نص المادتين 57 و77 من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الاقتصاد الوطني والإزعاج العام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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