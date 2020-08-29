نشر ناشط سوداني على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو ساخر وجد تفاعل منقطع النظير وحظي بمشاركات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد وجه الناشط الشاب خلال حديثه الساخر رسالة لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ألمح لتركه لناديه برشلونة الاسباني ورغبته في خوض تجربة جديدة مع نادي آخر. https://web.facebook.com/SudanazBroadcast/videos/1016874242065153/ Advertisements ونصح الناشط السوداني الذي تفاعل المئات مع حديثه الساخر لاعب برشلونة والحائز على لقب أفضل لاعب في العالم بالانتقال لفريق النيل الحصاحيصا الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة بالسودان. وعن قيمة الشرط الجزائي الكبير الموجود بعقد ميسي مع برشلونة أكد الشاب أن جزء من الأموال التي دفعها الشعب السوداني لمبادرة القومة للوطن كفيلة بدفع قيمة الشرط, أو ستقوم بدفعه الفنانة الشهيرة عشة الجبل من أموال النقطة التي تدفع لها في الحفلات التي تغني فيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سوداني ينصح أسطورة كرة القدم ميسي بالانضمام لفريق النيل الحصاحيصا ويؤكد له: راتبك ستدفعه الفنانة عشة الجبل من أموال (النقطة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.