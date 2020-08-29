تعرض إعلامي سوداني لحادث سطو مسلح بكبري شرق النيل بالخرطوم

تعرض المذيع بقناة الهلال والاذاعة الطبية الإعلامي «محمد يوسف» إلى حادثة سطو مسلح بكبري شرق النيل بالخرطوم، فقد على اثرها مبلغ 400 دولار، وهاتف نقال نوت 10 وساعة يد اسبورت يابانية حديثة.

وقال «يوسف» أثناء سيري راجلاً بغرض الرياضة في مسار المشاة بكبري شرق النيل عند الثامنة والنصف مساء الخميس، أوقفوني 4 شباب، وأشهروا في وجهي أسلحة بيضاء عبارة عن «سكاكين وساطور ».

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مضيفاً ايقنت بعدها أنني وقعت في فخ عصابة النيقرز، امتثلت لهم وقاموا بنهب جميع ما أحمل من مبلغ 400 دولار كانت أمانة عندي لتسليمها لشخص، وتلفون جلكسي نوت 10 bro وساعة اسبورت يابانية.

محذرا غيره بحسب صحيفة السوداني، من عدم خروجهم راجلين ليلاً بهذا المكان، الذي عَرف بعدها عن تعرض آخرين فيه لحوادث مشابهة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)