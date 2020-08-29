أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: – في حادثة غير مسبوقة النيل يغمر «مسجد النيلين» أحد المعالم البارزة بالعاصمة السودانية

– الوفد الوزاري يعود من كسلا ويجتمع بحمدوك

– المخابرات العامة: ليس هناك ما نخفيه حول “شركاتنا”

– إغلاق كُوبري النيل الأزرق لـ24 ساعة لأغراض الصيانة

– فشل السودان ومصر وأثيوبيا في التوصل لصيغة مشتركة حول سد النهضة تقدم للإتحاد الأفريقي. صحيفة الوطن: Advertisements – حزب الأَمة يحمل الحكومة مسؤلية أحداث كسلا

– ارتفاع مخيف في مناسيب النيل ووفاة وإصابة (١٢٤) شخص جراء السيول

– وصول وفد مركزي وتعزيزات عسكرية لكسلا صحيفة آخر لحظة: الحكومة: أزمة كسلا عميقة وقرارات بشأن الوالي

مستشار حمدوك: تقارب كبير مع الخلو حول علمانية الدولة

النيل يغزو مناطق بالخرطوم والري تحذر

كسلا .. تمديد حظر التجوال ووصول تعزيزات عسكرية جوا صحيفة أخبار اليوم: – تنوير لمدير عام جهاز المخابرات الوطني حول قضايا الساعة.

– حل أزمة شهادات فحص كورونا للسودانيين العائدين من السعودية.

– الوفد الوزاري يختتم زيارته لكسلا ووزير الداخلية يعلن تمديد حظر التجوال.

– تأجيل التوقيع علي السلام بجوبا وإتفاق سياسي بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية.

– تحليل اخباري يكتبه عاصم البلال: العسكرية والمدنية سمن علي عسل في ولاية سنار والفضل لمحمد والماحي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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