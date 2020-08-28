أردوغان: سنواصل حماية مصالحنا في كل زمان ومكان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان، وأن بلاده تؤيد حلا “عادلا” لدول شرق المتوسط.

وشدد الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن بلاده ستواصل حماية حقوقها ومصالحها في كل زمان ومكان.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، نوه أردوغان إلى أن أنقرة تؤيد حلا “عادلا” يعود بالفائدة على دول شرق المتوسط كافة.

وطالب أردوغان حلف “الناتو” تحمل مسؤوليات الخطوات “الأحادية التي تتجاهل القانون الدولي وتضر بالسلام الإقليمي”، على حد تعبيره.

ويأتي اتصال أردوغان مع ستولتنبرغ، في وقت تشهد فيه دول شرق المتوسط توترا كبيرا بين اليونان وتركيا بسبب خلافات حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

وكانت هيئة الأركان العامة اليونانية، أعلنت أمس الخميس، عن وصول تسع طائرات عسكرية تابعة للقوات الجوية الإماراتية إلى قاعدة “سودا” في إطار التدريبات المشتركة مع القوات المسلحة اليونانية.