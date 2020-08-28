مفاجاة ..شكوى ضد رئيس الهلال الجديد هشام السوباط لـ (الفيفا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت فاطمة الصادق المدير العام لقناة الهلال عن نيتها قيادة معارضه تجاه رئيس الهلال الجديد هشام السوباط وقالت انها بصدد تقديم شكوي الي لجنة الاخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم تحوي كل ملفات الفساد الخاصه برئيس الهلال الجديد،واتهمت (السوباط ) بانه احد قيادات النظام السابق وانه من الشخصيات التي دمرت اقتصاد السودان في الفترة الماضية واشارت حسب رصد (سودانا فوق ) الي ان السوباط لديه ملفات فساد ضخم في يد النائب العام الان كما انه تم القبض عليه عقب سقوط نظام الرئيس البشير

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