(32.4) طن صادر الذهب خلال عام

الخليج 365 :

كَشَفَ وكيل وزارة الطاقة والتعدين لقطاع المَعادن د. محمد يحيى، عن إبعاد الوزارة عن سياسات صادر الذهب الأخيرة من قِبل الآلية الاقتصادية، وقال إنّ مُهمّتهم أصبحت مَحصورة في تسليم الإنتاج لمصفاة الذهب فقط، وأعلن أنّ صادر الذهب منذ سبتمبر الماضي وحتى أغسطس الحالي بلغ (32.4) طن.

وأكد يحيى في تصريحات أمس، عزمهم إيقاف ثلاث شركات تعدين الأيّام المُقبلة لتنضم للثماني التي تمّ إيقافها يوليو الماضي، وذكر أنّ أغلبها سودانية، وأعلن عن طرح (75) مربعاً محجوزاً للاستثمار في عطاء عالمي، وتوقّع أن يتم توقيع الاتفاقيات للمربعات التي يتم طرحها في سبتمبر المُقبل، وأوضح أنّ الطرح بدأ في 2019م، ونوّه إلى اتّهامهم بتأخير الطرح، وقطع بأنّها في طور الإجراءات واللوائح بحيث تكون لديها خبرة ومَقدرة فنيّة ومَاليّة، وكشف عن تكوين لجنة استثمارية لتقييم المربعات المُتوفّرة لطرحها، وقال الوكيل إن توصيات الورشة سيتم عبرها هيكلة القطاع لتنظيم العلاقة بين الشركات والمُؤسّسات العامة فيما يتعلّق بالذهب وكل الموارد المعدنية، كما سيتم الدفع بها للمؤتمر الاقتصادي، وكَشَفَ عن سياسات جديدة لتوزيع المواقع ومُراجعة العُقُودات وتراخيص المُربعات بالإجراءات والقوانين واللوائح المُتّبعة.