شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حذر المدير التنفيذي لجمعية فلاحة و رعاية النخيل السودانية عماد إدريس
من المهددات والمخاطر التي تواجه حصاد محصول نخيل التمر بالولاية الشمالية وجزء من ولاية نهر النيل بسبب غمر المياه لمزارع النخيل وتحول الفيضان غير المتوقع من التروس الدنيا إلى التروس العليا.
وقال في تصريح ( لسونا) عقب عودته من زيارة تفقدية لمتابعة موقف الحصاد ، أن المياه إحاطت بمزارع النخيل والمانجو وأدى ذلك الى صعوبة ومعاناة المنتجين لانقاذ المحصول مما ينذر بالفشل التام لموسم الحصاد لهذا العام.
وأشار إلى أن التنبيه المستمر للمنتجين بامتلاك التقانات الحديثة لمعاملات ما قبل وبعد الحصاد مبينا ضرورة استخدام ( الكيس الواقي) حاليا لحفظ السبيطة وحصادها لضمان سلامة المحصول لافتا إلى ارتفاع هذه التكلفة للحفاظ على التمر من التعرض للمياه في ظل ارتفاع الأجور اليومية لعمال الحصاد مناشداً الجهات المختصة بالدولة لمد يد العون للمنتجين لإنقاذ محصول تمر النخيل لهذا العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مخاطر تواجه حصاد التمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.