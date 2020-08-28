مخاطر تواجه حصاد التمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حذر المدير التنفيذي لجمعية فلاحة و رعاية النخيل السودانية عماد إدريس

من المهددات والمخاطر التي تواجه حصاد محصول نخيل التمر بالولاية الشمالية وجزء من ولاية نهر النيل بسبب غمر المياه لمزارع النخيل وتحول الفيضان غير المتوقع من التروس الدنيا إلى التروس العليا.

وقال في تصريح ( لسونا) عقب عودته من زيارة تفقدية لمتابعة موقف الحصاد ، أن المياه إحاطت بمزارع النخيل والمانجو وأدى ذلك الى صعوبة ومعاناة المنتجين لانقاذ المحصول مما ينذر بالفشل التام لموسم الحصاد لهذا العام.

وأشار إلى أن التنبيه المستمر للمنتجين بامتلاك التقانات الحديثة لمعاملات ما قبل وبعد الحصاد مبينا ضرورة استخدام ( الكيس الواقي) حاليا لحفظ السبيطة وحصادها لضمان سلامة المحصول لافتا إلى ارتفاع هذه التكلفة للحفاظ على التمر من التعرض للمياه في ظل ارتفاع الأجور اليومية لعمال الحصاد مناشداً الجهات المختصة بالدولة لمد يد العون للمنتجين لإنقاذ محصول تمر النخيل لهذا العام.