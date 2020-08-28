إرتباك في سوق الدولار والحملات تحاصر التجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت أسواق الدولار ارتباكاً كبيراً اليوم الجمعة بعد الحملات الشرسة التي شنتها السلطات المختصة وأسفرت عن القبض على (85) من التجار والسريحة. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي لـ (الانتباهة أون لاين) أن الحذر يسود السوق والتداولات شبه متوقفة نظراً لاعتقال عدد كبير من التجار، ونحاشى المواطنين الدخول في عمليات البيع والشراء خوفاً من الرقابة المفروضة على السوق. وبحسب أحد التجار فإنه تم تداول الدولار اليوم الجمعة بـ (205) جنيهات، الريال السعودي (54.50) جنيهاً، الدرهم الإماراتي (55.10) جنيهاً، اليورو (235) جنيه، الجنيه الاسترليني (262) جنيه، الجنيه المصري (12.90) جنيه، الريال القطري (54.90) جنيه

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