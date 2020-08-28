واصلت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية تحذيراتها من إرتفاع مناسيب النيل ، بعد ما سجلت أرقام غير مسبوقة، معلنة بلوغ محطة الخرطوم 17.45 متراً متجاوزاً أعلى رقم مسجل 17.26 متراً بـ”19″ سنتمتر .



وتوقعت اللجنة أن تعادل محطة شندي يوم بعد غد “الأحد” أعلى رقم مسجل 18.07 متراً ، كما توقعت اللجنة في بيانها اليوم “الجمعة” أن تواصل بعض الأحباس إرتفاعها ، وكشفت لجنة الفيضان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الهضبة الإثيوبية، ستؤدي إلى إرتفاع وارد محطة “الديم” إلى حدود “905” مليون متر مكعب.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| مناسيب الخرطوم تتجاوز أعلى رقم مسجل.. وشندي تقترب من معادلة أعلى منسوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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