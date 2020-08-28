الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بإصلاحات عميقة في نظامها القضائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب الاتحاد الأوروبي تركيا، بإجراء إصلاحات حقيقية لسد الثغرات الكامنة في نظامها القضائي، وذلك تعليقا على وفاة محامية تركية كانت تخوض إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يتابع عن كثب قضية المحامية إبرو تيمتيك (42 عاما) وغيرها من النشطاء الموقوفين في تركيا، مشددا على ضرورة استقلالية القضاء وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف: “ننتظر من تركيا أن تعمل على إحداث تطور في هذه المسائل التي تقع في صلب علاقاتنا الثنائية”.
وكانت شركة “قانون الشعب” التركية للمحاماة، قالت إن المحامية إبرو تيمتيك المضربة عن الطعام منذ 238 يوما بعد إدانتها بالانتماء لمنظمة إرهابية، توفيت الخميس بمستشفى في اسطنبول.
RT
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