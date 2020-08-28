بوتين يكشف عن حالة ابنته الصحية بعد خضوعها للقاح كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحالة الصحية لابنته التي انضمت للمتطوعين وخضعت لأول لقاح ضد فيروس كورونا، بحكم عملها.

وأكد بوتين في حديث لقناة “روسيا 24” بث اليوم الخميس، أن ابنته لم تشاوره قبل تلقيها اللقاح، وقال: “قالت ببساطة إنها قررت المشاركة في اختبارات اللقاح كمتطوعة”.

وأضاف أنها تتواصل مع عدد كبير من الأشخاص بحكم عملها، ولذا تريد أن تشعر بأنها محمية من الفيروس لمواصلة عملها.

وأكد أن ابنته بحالة صحية جيدة بعد تلقيها اللقاح، قائلا: “من الواضح تماما اليوم لخبرائنا أن هذا اللقاح يوفر مناعة مستقرة حيث تظهر الأجسام المضادة لدى متلقيه، وهي ظهرت أيضا لدى ابنتي، واللقاح غير ضار”.

وأضاف أن درجة حرارة ابنته ارتفعت إلى 38.4 في يوم التلقيح ثم انخفضت إلى 37 في اليوم التالي.

وبعدما تلقت الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور 21 يوما، سجل لديها أيضا ارتفاع طفيف في حرارتها، لكن كل شيء “كان على ما يرام”.

وأكد الرئيس بوتين أن البلاد ستحصل على ثاني لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر القادم، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقيود الصحية نظرا إلى أن الجائحة لم تنته بعد.

وكالات