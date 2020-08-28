إثيوبيا: بناء السد لا رجعة فيه وينبغي لمصر أن تتعاون معنا بلا تسييس أو تصعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال سفيران إثيوبيان إن مشروع سد النهضة مشروع أفريقي يساهم بشكل كبير في التكامل الاقتصادي الأفريقي، وإنه ليس تحولا لإثيوبيا فقط بل للمنطقة والقارة الأفريقية كلها.

وشدد سفير إثيوبيا لدى جنوب إفريقيا شيفيراو تيكلماريم، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، على أن مشروع السد يفيد الإثيوبيين والأفارقة ويفيد المجتمع الدولي أيضًا، مضيفا “لكن عندما لا نلبي بعض احتياجاتنا الأساسية ، فهذا يعني تحديًا للقارة ولنا جميعًا. لذلك يجب علينا أن نقف حازمين وموحدين في تلبية إحتياجاتنا التنموية بالإضافة إلى تطوير مواردنا الطبيعية “.

وذكر السفير أن “إثيوبيا تواصل اتباع المبادئ الدولية للاستخدام العادل والمعقول للموارد الطبيعية المشتركة بيننا وبين الدول المجاورة، على الرغم من عدم وضوح الدوافع غير المعلنة عن مصر لعرقلة للمفاوضات”.

وأوضح السفير شيفيراو إلى أن مصر والسودان ستستفيدان من التدفق السلس للمياه ويجنبها من ترسب الطمي، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي سبب منطقي لمصر لتسييس أو تصعيد المفاوضات وعرقلتها”.

وأضاف أن “إعادة مفاوضات سد النهضة من واشنطن إلى الاتحاد الأفريقي كمشروع أفريقي يعد إنجازًا تاريخيًا بحد ذاته”.

وقال “نحن نقوم بهذا المشروع لتلبية احتياجاتنا الأساسية؛ وهي الحاجة الأساسية للكهرباء والتنمية. لذلك عندما نقوم بتلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ينبغي على مصر أن تتعاون معنا وليس عكس ذلك”.

وقالت السفيرة الإثيوبية لدى أوغندا، ألمسهاي مسرت، إن بناء السد ليس تحولا لإاثيوبيا فقط بل للمنطقة أيضا والقارة الأفريقية.

وأضافت أن سد النهضة رمز للدول الأفريقية الأخرى ويدل على أن القارة تستطيع ان تحقيق التنمية من خلال استغلال مواردها الطبيعية.

كما أوضحت أن بناء سد النهضة أمر لا رجعة فيه، وسوف يغير الوضع التاريخي والقانوني الراهن، وكذلك الروايات الإعلامية التي تضعها دول المصب، في الوقت الحاضر.

وتابعت “إن الفكر الإثيوبي حوَّلَ المنظور الاستعماري إلى الاستخدام العادل والمنصف لنهر النيل، إن إثيوبيا دعت دول المصب لإجراء مفاوضات حول إعادة النظر في الحصصة العادلة للموارد الطبيعية العابرة للحدود، ووصفت ملء سد النهضة بأنه إنجاز رائع لكل من إثيوبيا وجميع دول حوض النيل”.

سبوتنيك