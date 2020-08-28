النيل يتجول بشوارع وأحياء العاصمة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظلت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي تُحذّر المواطنين منذ بداية الخريف بأن خريف هذا الموسم يُشابه خريف (1988) لكن لم تستعد السلطات كما هو عليه الحال في كل عام حتى لحظة (وقوع الفأس في الرأس) الذي أصاب أعلى هرم في الدولة مجلس الوزراء ، ووزارة الخارجية ليتمدد نحو، الفتيحاب ، أبو روف ، الغمّاراب ومن خلال جولة (السوداني) بالمناطق المتاثرة أتضح جلياً أن الأسر في تلك الأحياء تعيش حالة من الذعر فهم بين رحمة النيل الذي يتخفّى في عتمة الليل مما ينذر بكارثة لامحالة .

زحف نيلي :

وليد الفاضل مواطن بحي أبو روف شمال أكد لـ (السوداني) أن النيل بدأ في الزحف نحو الحي منذ مساء الثلاثاء الماضي ، وكشف الفاضل أن معظم مناطق الحي مُحاطة بالمياه وليس بمقدور أهل الحي شفطها ، ونوه إلى أن ليلة أمس الأول أنقذ فرد تابع لشرطة الدفاع المدني الحي من كارثة وذلك بعد خروج المياه من النيل لليابسة متجهة صوب الحي تصدى لها و غيَّر مسارها للنيل مرة أخرى ، ولفت إلى أنهم أقل ضرراً من غيرهم وأن الأسفلت بشارع النيل بأم درمان شكل لبعض المنازل سداً منيعاً من المياه ، وناشد جهات الاختصاص بالتدخل العاجل وإنقاذ أهل الحي من تراكم المياه التي تؤدي إلى كارثة صحية إذا لم تستجب .

خسائر مليارية:

ويقول نائب مدير غابات الخرطوم اﻻتحادية ميسرة محمد عبد الله لـ (السوداني) إن الفيضان بدأ بكسر الترس بمقرهم بغابة السُنط صباح أمس عند الساعة الثامنة وعشر دقائق ، وأضاف عبدالله بأنهم أبلغوا شرطة الطوارئ والدفاع المدني فوراً لتلافي الأمر، ونوه إلى أن شرطة الدفاع المدني تأخرَّت عن الحضور ووصلت عند الثانية عشر ظهراً ليجدوا أن المقر عبارة عن بحيرة وعجزهم عن أي حلول ، وكشف عن حجم الخسائر بالمشتل من شتول ، أجهزة ، مباني ، وسيارات يقدر بـ (12) مليار جنيه، واوضح أن شرطة الدفاع المدني أبلغتهم بأن لاتوجد حلول في الوقت الراهن ، مشيراً إلى أن المعالجات الآن متمثلة في (4) عربات شفط وتقوم بسحب المياه وتفريغها في النيل مرة أخرى مما يدل على ضعف الإمكانيات.

حصر إحصائي:

اللواء حامد محمد العبيد بشرطة الدفاع المدني أكد لـ (السوداني) أن فيضان هذا العام أحدث ضرراً كبيراً على المناطق المتاخمة للنيل وتدمير بعض المنازل وفي الشريط الموازي له ، وقال العبيد إن هذا الفيضان يتطلب عملا دؤوبا من كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني وتواجد طلمبات تحت الجسور وردميات وتتريس المناطق التي تنذر بحدوث غرق للأحياء ، مشيراً إلى عدم وجود إحصائية لعدد المنازل حتى الآن لأن في هذه الفترة تعتبر مرحلة حصر البلاغات وجمعها ليتم بعدها تحديد الخسائر وحجم الضرر ونسبة المنازل المتضررة بكافة أنحاء الولاية.