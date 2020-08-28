العثور على طفل مقتول في ظروف غامضة بالخرطوم….

الخليج 365:
عثر مواطنون على صبي في الخامسة عشر من عمره مقتولاً بالقرب من مقابر بمنطقة شرق النيل.
وكانت عائلة الصبي قد تلقت خبراً عن مقتل ابنها، فهرعت إلى المكان وعند وصولها وجدته مقتولاً وعليه آثار إعتداء في الرأس، دون وجود متهم، وأخطرت الشرطة التي أرسلت فريقاً من الأدلة الجنائية أجرى تدابيره حيال الجثة ونقلها إلى المشرحة، بعد فتح بلاغ وفقاً للمادة 130 القتل العمد، وكشفت التحريات عن أن الضحية كان قد خرج برفقة أصدقائه
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